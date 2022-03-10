Украине удалось вывезти гуманитарными коридорами более 60 тысяч человек

Украине удалось вывезти гуманитарными коридорами более 60 тысяч человек

Гражданских вывезли из Сум, Тростянца, Краснополья в направлении Полтавы.

За последние два дня из зон боевых действий в Украине гуманитарными коридорами удалось вывезти более 60 тысяч мирных людей.

Об этом в видеообращении 10 марта сообщила вице-премьер, министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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"Только вчера пошли первые гуманитарные коридоры, которые имеют результаты. Из городов Сумы, Тростянец, Краснополье в направлении Полтавы за те два дня, которые проходят, мы вывезли более 60 тыс. человек – наших женщин, детей, маломобильных, пожилых людей – всех, кто нуждался, кто смог уехать", – рассказала Верещук.

Напомним, 10 марта российские военные нанесли авиаудар по городу Изюм Харьковской области именно в момент, когда там продолжалась эвакуация мирного населения.

ТСН.ua

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