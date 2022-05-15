"Украине в дальнейшем нужно больше оружия и более мощные санкции" — Ермак

Андрей Ермак также прокомментировал решение Финляндии о вступлении в НАТО.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя решение Финляндии о вступлении в НАТО, заявил, что ответ на российские угрозы и повышение ставок – это усиление безопасности Западного мира.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он также подчеркнул, что Украине и дальше необходима военная помощь для борьбы с российской агрессией.
"Украине же в дальнейшем нужно больше оружия и более мощные санкции, включая нефтяное эмбарго от наших союзников, чтобы освободить все наши территории и отбросить россиян", — отметил он.
Напомним, Финляндия официально объявила о намерении вступить в НАТО.
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