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"Украине в дальнейшем нужно больше оружия и более мощные санкции" — Ермак

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"Украине в дальнейшем нужно больше оружия и более мощные санкции" — Ермак

Фото: Getty Images

Андрей Ермак также прокомментировал решение Финляндии о вступлении в НАТО.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя решение Финляндии о вступлении в НАТО, заявил, что ответ на российские угрозы и повышение ставок – это усиление безопасности Западного мира.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что Украине и дальше необходима военная помощь для борьбы с российской агрессией.

"Украине же в дальнейшем нужно больше оружия и более мощные санкции, включая нефтяное эмбарго от наших союзников, чтобы освободить все наши территории и отбросить россиян", — отметил он.

Напомним, Финляндия официально объявила о намерении вступить в НАТО.

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