Украине вернуть Донбасс будет труднее, чем Крым: Буданов объяснил важные нюансы

Проблема в том, что там есть непрерывная линия снабжения.

Временно оккупированный россиянами Донбасс будет труднее вернуть, поскольку там есть непрерывная линия поставок. К ней российские войска могут получать доступ по любому направлению.

Об этом в интервью изданию Liberation подчеркнул руководитель украинской разведки Кирилл Буданов.

"Я думаю, что Донбасс будет труднее вернуть. Потому что там есть непрерывная линия поставок, их войска могут получить доступ к ней с любой стороны. Все, кто когда-то владел Крымом, громко и четко заявляли, что Крым — это неприступная крепость, и абсолютно все потеряли эту крепость. Равно как Украина десять лет назад", — заявил Кирилл Буданов.

Он также добавил, что на сегодняшний день российские оккупанты все еще имеют сухопутный коридор в Крым.

"Крымский мост еще стоит, но жить ему осталось недолго. Необходимо решить две стратегические задачи: отрезать сухопутный коридор и разрушить Крымский мост. Остальные — только вопрос времени. Полуостров будет возвращен. С Донбассом сложнее", — подчеркнул разведчик.

В то же время, по его мнению, РФ и не решится использовать ядерное оружие, когда потеряет Крым.

"Те, кто опасается эскалации, говорят, что если Россия поймет, что потеряет Крым, то может начать ядерную эскалацию. Вы ожидаете, что я закричу "ай", когда услышу эти слова? Поводов для применения ядерного оружия было уже очень много, возможно, десятки. И что с того? В российской доктрине ядерное оружие рассматривается как "средство сдерживания". Это то, чего все боятся и на чем все спекулируют", — отметил Буданов.

Напомним, что аналитики ISW объяснили, зачем захватчики построили на Донбассе 30-километровый "царь-поезд".

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