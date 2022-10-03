Украине выгоднее ​​получать грантовую военную помощь, но ленд-лиз должен ее усиливать - Жданов

На сегодня Украина рассматривать ленд-лиз, как усиление, но там есть очень важные для нас позиции.

С 9 мая, когда президент США Джо Байден подписал программу помощи в 40 млрд, из них около 6,2 млрд было выделено только на вооружение, Украина на эти деньги провоевала практически до конца сентября, в августе начали поступать новые пакеты помощи, то есть этого вполне достаточно. Еще будет работать программа ленд-лиза.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире Национального телемарафона.

"Нам теперь выгоднее получать грантовую помощь, потому что это безвозмездная помощь, мы ее получаем, мы ее осваиваем и она остается у нас навсегда. И ее не нужно возвращать. По программе ленд-лиза нужно возвращать технику, или договариваться с США, на каких условиях мы ее можем оставить себе. Так что на сегодняшний день те пакеты, которые объявлены, они существенно усиливают Вооруженные силы, например, в боеприпасах, артиллерийских системах", — считает эксперт.

Также, по словам Жданова, Украина может теперь рассматривать ленд-лиз, как усиление, но там есть очень важные для нас позиции, как, например, танки, боевые бронированные машины и количество артиллерии.

"Это ключевые вопросы, которые мы должны обговорить и получить", - резюмировал он.

Напомним, Жданов рассказал об успехах ВСУ по двум направлениям.

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