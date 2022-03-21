Украинец вернулся из Беларуси, чтобы защищать Родину от российского нашествия

Украинец вступил в ряды Нацгвардии.

Украинец вернулся из Беларуси, чтобы защищать Украину. Теперь мужчина — командир гранатометного расчета одной из воинских частей.

Об этом сообщили в МВД Украины.

"Герой с позывным "Шустрый", переехал в Белоруссию уже достаточно давно, узнав, что его родная страна сейчас в опасности, он не колеблясь принял решение вернуться и вместе со всеми стать на защиту своей Родины в рядах Национальной гвардии Украины. Сейчас наш герой есть командиром гранатометного расчета одной из воинских частей в Одесской области и, как и весь наш народ, уверенно стоит на защите своей Родины", — говорится в сообщении.

В МВД подчеркнули, что благодаря таким защитникам и настоящим патриотам, благодаря поддержке всех небезразличных граждан, мы можем уверенно сказать – мир с нами.

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