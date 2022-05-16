Украинка, которая в Варшаве облила краской посла России, вынуждена уехать из-за травли и угроз россиян

Украинка, которая в Варшаве облила краской посла России, вынуждена уехать из-за травли и угроз россиян

Обнародовали личные данные и направили тысячи угроз — украинка, облившая в Варшаве краской посла России, была вынуждена покинуть польскую столицу из-за давления россиян.

О том, что ей пришлось уехать в сопровождении охраны, активистка Ирина Земляная сообщила в своем «Фейсбуке», говорится в ТСН.

Женщина рассказала, ее личные данные, номера телефонов и страницы в социальных сетях российские телеграм-каналы обнародовали спустя считанные часы после акции. С этого времени активистка получила тысячи писем, сообщений и звонков с угрозами.

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Вместе с адвокатом она сообщила обо всем польской полиции, там ситуацию расценили как серьезную, из соображений безопасности украинка в дальнейшем не будет комментировать произошедшее.

Посла страны-агрессора облили красным красителем 9 мая, когда он пытался возложить цветы к монументу в Варшаве.

МИД Польши выразил сожаление по поводу инцидента, отметив, что дипломаты должны иметь иммунитет независимо от политики государства. В то же время россияне вызвали к себе польского посла и облили красной краской польское посольство в Москве.

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