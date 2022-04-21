Украинка ворвалась в прямой эфир российского актера Панина и обратилась к жителям РФ

Актер в Испании записывал обращение к российским СМИ.

Российский актер Алексей Панин, который с начала полномасштабной войны РФ против Украины откровенно выступает против кровавого режима Путина и называет его преступником, находится в Испании.

Там артист записал обращение к росСМИ, которые начали писать о нем ложь.

"Хотел записать видео о себе любимом для российских журналистов, которых давно нельзя назвать журналистами. Но оказалось, что сегодня с этим столкнулся не только я, но и Максим Галкин, Татьяна Лазарева, ей досталось от Скабеевой. В общем, все те, кто уехал и все те, кто каким-то образом поддерживают Украину и выступают против войны, как всегда оказались ху*выми. И российская пресса пытается как можно больше говна вылить на нас", — сказал Панин.

Он попросил россиян начать снимать лапшу с ушей. И в этот момент к актеру обратилась украинка и сказала: "Доброго дня! Гарно ви все розповідаєте".

Как выяснилось, женщина из Одессы, откуда ей пришлось убегать с двумя маленькими детьми:

"Мы обычные, простые люди, самые добрые. Мы настоящие. Эта ложь, которую вам льют на уши, рассказывают, это вообще, понимаете. Уничтожить такие города как Мариуполь, как Харьков. Это недопустимо. Дети погибают, люди едут. Это страшно, то, что происходит в нашей стране. Нам пришлось иммигрировать с двумя маленькими детьми и это страшно. Проехать такое расстояние. Опасно и страшно. Выехать из-под бомбежек. Это ужасное состояние наших украинских людей", — сказала женщина.

В свою очередь Панин добавил, что в Украине нет ни фашистов, ни нацистов.

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