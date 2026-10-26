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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Украинки все чаще идут в армию: в ВСУ рассказали, какие должности выбирают женщины

Женщины составляют около 25% заявок в рекрутинговый центр ДШВ. Многие украинки стремятся присоединиться к армии именно в подразделениях беспилотных систем.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Украинки все чаще выбирают службу в армии

Украинки все чаще выбирают службу в армии / © ТСН.ua

В рекрутинговый центр Десантно-штурмовых войск ВСУ все чаще обращаются женщины: на них приходится каждая четвертая заявка.

Об этом в эфире «Новини.LIVE» рассказал младший лейтенант 2-го центра рекрутинга ДШВ Илья Грицанюк.

Какие боевые и тыловые должности выбирают женщины в ДШВ

По словам Грицанюка, примерно 25% заявок в рекрутинговый центр ДШВ поступают от женщин. Они добровольно вступают в армию и выбирают разные направления службы — от тыловых должностей до боевых специальностей.

«В войсках женщины обращаются в рекрутинг. Я бы сказал, даже каждая четвертая заявка — это девушка», — рассказал младший лейтенант.

Среди интересующих кандидаток направлений — работа делопроизводителями, финансистами и специалистами по беспилотным системам. По словам Грицанюка, многие женщины хотят присоединиться именно к подразделениям БпЛА.

«Но действительно очень много женщин идут так же в беспилотники», — отметил представитель рекрутингового центра.

Он также подчеркнул, что женщины самостоятельно выбирают направление службы, в том числе и боевые должности. По словам Грицанюка, чтобы рассказывать об опыте женщин-военнослужащих и опровергать стереотипы относительно женской службы в армии, центр публикует в социальных сетях интервью с ними.

Сколько женщин вступают в подразделения беспилотных систем ВСУ

Женщины активно вступают в подразделения беспилотных систем ВСУ. По данным центра рекрутинга и подготовки специалистов Drone Force, они составляют около 20% тех, кто присоединяетя к таким подразделениям.

Руководитель центра Татьяна Муравьева рассказывала, что в начале его работы женщины составляли 10–11% курсантов, а осенью 2025 года во время одного из наборов их доля составила 40%.

По словам Муравьевой, женщины-военнослужащие работают на разных должностях — от операторов беспилотников и наземных роботизированных комплексов до инженеров, аналитиков и командиров подразделений.

«Женщины-военнослужащие с первых дней достаточно результативно показали себя на разных должностях, доказали свою эффективность как операторы БпЛА или НРК, инженеры, аналитики и командиры подразделений», — отмечала Муравьева.

Напомним, ранее ТСН.ua писал, что руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявлял об отсутствии потребности в принудительной мобилизации женщин в Украине.

В то же время отдельные категории женщин, в том числе те, кто имеет медицинское или фармацевтическое образование, находятся на воинском учете. Как объяснял ТСН.ua, повестка для уточнения данных или прохождения медосмотра не означает автоматическую мобилизацию.

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