Украиной кружат вражеские беспилотники: названа траектория движения

Враг традиционно атакует ночью украинские области "Шахедами".
В ночь на 14 февраля 2025 года ряд украинских областей "покраснел" из-за объявления воздушной тревоги в результате полетов вражеских беспилотников.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
- БпЛА из Житомирщины в Ровенскую вектор движения Ровно;
- БПЛА из Киевщины на Житомирщину западным курсом;
- БпЛА в Полтавской области двигаются на запад и юг;
- БПЛА на севере Харьковщины вектором движения на Харьков и Полтаву;
- БПЛА на севере Запорожской области вектор движения Днепр;
- БПЛА в районе Шаргорода (Винниччина) курс северо-западный.
Напомним, что ранее в Киеве прогремели взрывы.
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