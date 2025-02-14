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Украиной кружат вражеские беспилотники: названа траектория движения

Украиной кружат вражеские беспилотники: названа траектория движения

Вражеские дроны атаковали Украину 14 февраля: объявлена воздушная тревога / Фото: ТСН.ua

Враг традиционно атакует ночью украинские области "Шахедами".

В ночь на 14 февраля 2025 года ряд украинских областей "покраснел" из-за объявления воздушной тревоги в результате полетов вражеских беспилотников.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

  • БпЛА из Житомирщины в Ровенскую вектор движения Ровно;
  • БПЛА из Киевщины на Житомирщину западным курсом;
  • БпЛА в Полтавской области двигаются на запад и юг;
  • БПЛА на севере Харьковщины вектором движения на Харьков и Полтаву;
  • БПЛА на севере Запорожской области вектор движения Днепр;
  • БПЛА в районе Шаргорода (Винниччина) курс северо-западный.

Напомним, что ранее в Киеве прогремели взрывы.

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