Украиной прокатилась волна массовых "минирований": людям объяснили, что произошло

Поступление информации о якобы "минированиях" является элементом гибридной информационной войны, которую ведут россияне.

Об этом сообщил спикер начальника Одесской ОВА Сергей Братчук.

По его словам, оккупанты не только обстреливают украинские города ракетами, но и могут устраивать провокации. Таким образом, они пытаются посеять панику.

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"Поступление информаций, в которых сообщают о заминировании административных зданий, парков, торговых центров в разных городах Украины, является элементом гибридной информационной войны. Враг пытается таким образом посеять панику. Он не только обстреливает украинские города ракетами, но и может устраивать провокации. в любом случае, каждое такое сообщение обязано проверить соответствующие службы", — пояснил Братчук.

Он призвал прислушиваться к советам военных и правоохранителей.

Напомним, волна массовых "минирований" 24 августа, в День Независимости, прокатилась по Украине. Сообщения о том, что в многолюдных местах якобы взрывчатка, получили в Ровно, Виннице, Хмельницком, Львове, Мукачево. На местах работают необходимые спецслужбы.

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