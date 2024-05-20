Украиной ширится воздушная тревога – уже третья за день: что известно

В понедельник, 20 мая, в 20:36 в Киеве и областях объявлена воздушная тревога. Это уже третья тревога в день. Ракетная опасность – по всей территории Украины.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с Астрахани" — говорится в сообщении.

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко высказал предположение, что Россия готовится к массированному ракетному удару по Украине и произойдет это в течение полутора — двух недель. В настоящее время страна-агрессор перебрасывает свои стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3 на аэродром "Оленья" для подготовки к удару.

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