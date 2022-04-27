Украинская актриса перешла на сторону оккупантов и взяла на себя обязанности "мэра" Васильевки

Украинская актриса перешла на сторону оккупантов и взяла на себя обязанности "мэра" Васильевки

Украинская актриса и владелица одного из модельных агентств для детей Наталья Романиченко перешла на сторону оккупантов и стала самопровозглашенным "мэром" Васильевки Запорожской области.

Романиченко записала видео, где появилась с георгиевской лентой на руке. Она призывает местных жителей сотрудничать с "братским русским народом". Романиченко заявила, что в 2014 году произошел "государственный переворот" и "кровавая бойня, которую развязал киевский режим".

"Украинская армия целенаправленно обстреливает нашу Васильевку, тем самым пытаясь сорвать налаживание мирной жизни", — говорит кремлевская пропагандистка в видео.

Отметим, что в настоящее время город Васильевка Запорожской области оккупирован российской армией. И пока городской глава Васильевки находится в Запорожье, украинская актриса Наталья Романиченко перешла на сторону оккупантов и заявила, что теперь она так называемый "мэр" города.

Наталья Романиченко играла во многих украинских сериалах. В 2020 году она устроила своим двум маленьким сыновьям фотосессию в советской военной форме.

instagram.com/natalia_romanichenko_

instagram.com/natalia_romanichenko_

Интересно, что в Instagram у Романиченко последний пост датирован 26 января 2022 года и посвящен он спектаклю "Будьте как дома", которое проходил в Запорожье. Куда ее любезно пригласили и от которого она осталась в восторге.

instagram.com/natalia_romanichenko_

В этом спектакле играли Ада Николаевна Роговцева, которая открыла двери своего дома украинским военным, чтобы они могли поесть, помыться и отдохнуть. Ахтем Сеитаблаев, помогающий украинской армии, Паша Ли – служивший в терробороне и погибший в Ирпене 6 марта. Актер снял бронежилет и защищал детей от обстрелов.

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