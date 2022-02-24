Украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам – министр обороны Резников

Резников просит у украинцев сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома.

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к украинцам из-за вторжения России.

Об этом он сообщил на странице в фейсбуке.

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"Враг начал интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, а также центров военного управления и аэродромов в других регионах. Украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам. Наши военные делают все, чтобы защитить вас и не дать агрессору шанс на прорыв.

Сегодня я в очередной раз обращаюсь к вам: сохраняйте спокойствие! По возможности оставайтесь дома. Ситуация контролируема, но нашей армии сейчас как никогда нужна ваша поддержка. Ваше спокойствие и уверенность в Вооруженных силах Украины наилучшая помощь!

Мы будем оперативно информировать о ситуации. Слава Украине!", — сообщил глава оборонного ведомства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о введении в Украине военного положения. Что он означает и какие могут быть ограничения.