Украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам – министр обороны Резников

Резников просит у украинцев сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома.
Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к украинцам из-за вторжения России.
Об этом он сообщил на странице в фейсбуке.
"Враг начал интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, а также центров военного управления и аэродромов в других регионах. Украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам. Наши военные делают все, чтобы защитить вас и не дать агрессору шанс на прорыв.
Сегодня я в очередной раз обращаюсь к вам: сохраняйте спокойствие! По возможности оставайтесь дома. Ситуация контролируема, но нашей армии сейчас как никогда нужна ваша поддержка. Ваше спокойствие и уверенность в Вооруженных силах Украины наилучшая помощь!
Мы будем оперативно информировать о ситуации. Слава Украине!", — сообщил глава оборонного ведомства.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о введении в Украине военного положения. Что он означает и какие могут быть ограничения.