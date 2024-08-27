Украинская армия формирует новые бригады, ожидая продолжения войны до 2025 года — Forbes

Украинская армия приступила к формированию новых механизированных бригад, что свидетельствует о том, что война в Украине может продолжаться еще некоторое время.

Об этом пишет Forbes.

Ресурс Militaryland, отслеживающий военные структуры Украины, получил фотографии, на которых видны курсанты из новых механизированных бригад в составе Сухопутных войск ВСУ. Новые бригады, имеющие серийные номера 160, будут проходить подготовку за границей и привлекать новобранцев из проживающих в этих странах украинцев.

В частности, 160-я механизированная бригада проходит обучение в Польше.

Формирование новых бригад зависит от успешной мобилизации, возможно до 10 000 или более новых рекрутов, а также от продолжения иностранной поддержки военных усилий Украины. Бойцы, вероятно, будут оснащены техникой, предоставленной западными партнерами, в зависимости от мест их обучения.

С осени 2023 года украинская армия уже сформировала 10 новых бригад: четыре механизированных, пять пехотных и одну егерскую. Пехотные бригады наименее оснащены и обычно перемещаются на грузовиках. Егерская бригада имеет средний вес, состоит из грузовиков и легкой бронетехники. Механизированные бригады используют гусеничную и колесную бронетехнику и обычно имеют от 10 до 12 танков.

Пока неясно, сколько бригад "160-й серии" сейчас формируется и какие именно это будут бригады. Если опираться на предыдущие этапы расширения, их может быть 10, и по документации для таких бригад требуется 20 000 солдат.

Для десяти бригад потребуется тысячи единиц техники. За 29 месяцев полномасштабной войны союзники Украины предоставили около 12 000 единиц разной техники, тогда как Силы обороны потеряли около 6 400 единиц.

Если принимать во внимание время формирования бригад предыдущей серии "150", может потребоваться шесть или более месяцев, прежде чем бригады "серии 160" будут готовы к боевым действиям. Это значит, что эти бригады могут быть готовы к действиям только на четвертом году войны.

Напомним, штурмовой батальон 67-й отдельной механизированной бригады будет перепрофилирован в отдельную штурмовую часть для специальных боевых задач. Это часть реорганизации 67-й бригады и смены руководства с целью усиления оборонных возможностей.

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