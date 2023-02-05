Украинская армия готовится к возможному наступлению России в феврале — Резников

Россия может совершить новую атаку по "символическим" причинам примерно в первую годовщину своего вторжения.

Украина ожидает возможного большого наступления России в феврале, но у украинских Сил обороны есть резервы, чтобы сдержать его даже при условии, что не вся западная военная помощь поступит вовремя.

Об этом заявил министр обороны Украины во время пресс-конференции в воскресенье, 5 февраля.

По его словам, Россия может совершить новую атаку по "символическим" причинам примерно в первую годовщину своего вторжения. Однако ее ресурсы не готовы с военной точки зрения.

“Не смотря ни на что, мы ожидаем возможного наступления России в феврале. Это только с точки зрения символизма, это не логично с военной точки зрения. Потому что не все их ресурсы готовы. Но они все равно это делают”, – сказал министр.

Резников подчеркнул, что не нужно паниковать из-за боязни удара россиян с "неожиданной" стороны.

"Когда будет понятно, что они [оккупанты] сформировали ударные формирования, когда где и в каком месте, Генеральный штаб будет это прекрасно знать. Поэтому просьба, Сумы, Чернигов, зайдите на карту и посмотрите, что нет ударных группировок с той стороны", — объяснил он.

Министр обороны отметил, что наступление, вероятно, будет начато на востоке, где Россия пытается захватить весь промышленно развитый регион Донбасса или на юге, где она хочет расширить свой сухопутный коридор до оккупированного полуострова Крым.

В то же время, он заверил, что Вооруженные силы готовы дать отпор агрессору даже при условии, что не вся западная военная помощь не поступит вовремя.

"Не все западное оружие прибудет вовремя. Но мы готовы. Мы создали свои ресурсы и резервы, которые мы можем развернуть и с помощью которых мы можем сдержать наступление", — сказал Резников.

Напомним, россияне все активнее готовятся к новому масштабному наступлению на Украину к годовщине полномасштабной войны. Где и когда оккупанты могут атаковать — читайте в материале ТСН.ua.

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