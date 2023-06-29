Украинская армия имеет успехи на Таврическом направлении, у оккупантов большие потери

Украинские вооруженные силы продолжают продвигаться на Таврическом направлении. За минувшие сутки, 28 июня, потери российской армии убитыми и ранеными составили почти три роты.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

По его словам, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1337 огневых задач.

"Уничтожено (за сутки 28 июня — Ред.) 19 единиц военной техники противника. В частности, два танка, БРЭМ, МТЛБ, БРМ, БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Zala", самоходнартиллерийская установка 2С3 "Акация", гаубица 2А65" "Мста-Б" и автомобильная техника", — доложил Тарнавский.

Напомним, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщал, что оккупационная армия решила усилить Бахмутское направление на фронте. Для усиления этого района русские войска опрокинули воздушно-десантный полк из Лиманского направления.

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