Украинская армия ликвидировала уже более 19 тысяч российских захватчиков – Генштаб

Украинская армия ликвидировала уже более 19 тысяч российских захватчиков – Генштаб

Генеральный штаб Украины обнародовал новые данные о потерях врага.

С начала вторжения в Украину российские военные потеряли около 19 800 человек личного состава. Также оккупанты потеряли 158 самолетов.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника:

личный состав – около 19 800 человек;

танки – 739 единиц;

боевые бронированные машины – 1964 единицы;

артиллерийские системы – 358 единиц;

РСЗО – 115 единиц;

средства ПВО – 64 единиц;

самолеты – 158 единицы;

вертолеты – 143 единиц;

автомобильная техника – 1429 единиц;

корабли/катера – 7 единиц;

цистерны с ГСМ – 76 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 132 единицы;

специальная техника – 25 единиц;

пусковые установки ОТРК – 4 единицы.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, враг ведет воздушную разведку и опрокидывает в Украину "добровольцев", оперативная информация о российском вторжении.

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