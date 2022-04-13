Украинская армия ликвидировала уже более 19 тысяч российских захватчиков – Генштаб

Генеральный штаб Украины обнародовал новые данные о потерях врага.
С начала вторжения в Украину российские военные потеряли около 19 800 человек личного состава. Также оккупанты потеряли 158 самолетов.
Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника:
- личный состав – около 19 800 человек;
- танки – 739 единиц;
- боевые бронированные машины – 1964 единицы;
- артиллерийские системы – 358 единиц;
- РСЗО – 115 единиц;
- средства ПВО – 64 единиц;
- самолеты – 158 единицы;
- вертолеты – 143 единиц;
- автомобильная техника – 1429 единиц;
- корабли/катера – 7 единиц;
- цистерны с ГСМ – 76 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 132 единицы;
- специальная техника – 25 единиц;
- пусковые установки ОТРК – 4 единицы.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Напомним, враг ведет воздушную разведку и опрокидывает в Украину "добровольцев", оперативная информация о российском вторжении.
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