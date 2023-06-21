Украинская армия могла бы освободить Крым уже до конца этого лета, но есть нюанс — генерал Бен Годжес

Большая часть тяжелой бронетехники Украины еще не вступила в бой во время контрнаступления.

При достаточной военной помощи от Запада украинские войска могут прорвать российские линии обороны и выйти на Крымский полуостров к концу этого лета. В первую очередь ВСУ требуется высокоточное оружие большой дальности.

Об этом заявил изданию Newsweek генерал резерва США Бен Годжес, бывший командующий американскими силами в Европе.

На фоне обеспокоенности медленными темпами украинского контрнаступления на юге и востоке страны Годжес призвал администрацию президента Джо Байдена подчеркнуть свою приверженность украинской победе, предоставив передовое оружие, в том числе тактический ракетный комплекс ATACMS.

"Если бы Соединенные Штаты обеспечили то, что нужно украинской армии, то Украина могла бы фактически освободить Крым до конца этого лета", — сказал Годжес, комментируя перспективы украинского контрнаступления.

Годжес сказал, что еще слишком рано оценивать успех или неудачу текущего украинского контрнаступления, и подчеркнул, что остается оптимистом по перспективам Киева.

“Это не будет “Pac-Man” [т.е. компьютерная видеоигра], когда это станет прорывом. Я не уверен, когда и где, но в какой-то момент вы проходите мимо этой защиты, и именно тогда все может измениться”, – сказал американский генерал, отметив, что большая часть тяжелой бронетехники Украины еще не вступила в бой.

"Но для этого им нужно высокоточное оружие большой дальности", — добавил Годжес, перечислив ATACMS, беспилотники "Серый орел" или другие дальнобойные системы оружия.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский признал, что прогресс контрнаступления ВСУ "медленнее, чем хотелось бы".

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