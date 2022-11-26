Украинская армия может быстро создавать новые соединения, но требуются большие поставки оружия — эксперт

Давид Гендельман отметил, что какую-то часть вооружения можно взять из трофеев с того же Харьковского направления, но этого мало.

На фоне возможностей украинской армии по созданию новых боеспособных подразделений возникает проблема темпов поставок западного оружия.

Об этом заявил израильский военный эксперт Давид Гендельман в эфире телеканала "Эспрессо".

"Сейчас вопрос, какое количество не столько у российской, как у украинской армии, уже готовых к использованию сил, в том числе и выведенных с правого берега. Плюс, как мы знаем, постоянно готовятся новые резервы, создаются новые соединения. Сообщается о том, что создается еще одна десантная бригада, еще одна механизированная бригада, идет речь уже о создании новых армейских корпусов", — отметил он.

По мнению эксперта, проблема в том, что пока не виден рост поставок вооружения, а ту часть, которую можно взять из трофеев, совсем незначительна.

"В плане личного состава украинская армия может достаточно быстро создавать новые соединения, но не учитывая учения и так далее, их нужно чем-то вооружать, и пока мы не видим действительно больших поставок, большого роста поставок. Конечно, часть можно взять из трофеев, с того же Харьковского направления, как сообщается, взято достаточно много, ведь вся проблема в том, что фронт велик, кроме создания украинского ударного кулака для того же Мелитопольского направления, желательно бросить резервы и на северо-восток, и на Бахмут, словом, развернуть силы, которых в принципе не так уж много, потому что резервы еще не полностью готовы", — подытожил Гендельман.

Напомним, Министерство обороны Великобритании приняло решение передать Украине три вертолета Sea King и 10 тысяч артиллерийских снарядов.

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