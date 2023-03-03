Украинская армия отработала сценарии весеннего контрнаступления, которое скоро начнется — NYT

Какой сценарий выбирать для весеннего контрнаступления, будет решать украинское высшее руководство.

Украинские военные в штабе командования армии США в Европе и Африке, который расположен в немецком городе Висбаден, провели репетицию предстоящего контрнаступления. ВС Украины отработали несколько сценариев развития спецоперации.

Об этом сообщает американское влиятельное издание The New York Times со ссылкой на американских военных.

По данным издания, штабные учения прошли в четверг, 2 марта. На них присутствовали высшие генералы президента Байдена, ответственные за помощь США в Украине. Авторы статьи отмечают, что именно эти генералы должны были выработать стратегию, риски и преимущества различных шагов, которые Украина может предпринять против российской армии в ближайшие месяцы.

После штабных учений, на которых находился верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, он высоко оценил "феноменальную" способность украинских военных к адаптации.

Отмечается, какой сценарий выбирать для весеннего контрнаступления, будет решать высшее руководство Украины

Украинское контрнаступление: что известно

Украина готовится к контрнаступлению ВСУ, которое, по информации военной разведки, может начаться весной. Пока же в страну начали поступать танки из нового пакета западной военной помощи и продолжается создание новых добровольческих формирований.

Военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.ua считает, что контрнаступление начнется позже. По его мнению, можно рассчитывать на контрнаступление примерно во второй половине весны или ближе к лету.

Тем временем The Washington Post со ссылкой на источники из администрации президента США Джо Байдена писало, что переломный момент в войне Украины с агрессорской Россией наступит в 2023 году. В Белом доме считают, что тогда ждут наступления захватчиков, а украинские военные пойдут в контрнаступление.

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