Украинская армия переносит боевые действия в Белгородскую область – обозреватель

На территории приграничной с Украиной области России был уничтожен командно-штабный пункт противника.

В ответ на попытки российской армии прорвать границу Украины в Сумской области подразделения ВСУ переносят боевые действия на территорию Белгородской области РФ.

Об этом сообщил военный обозреватель Дмитрий Снегирев в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, в четверг, 20 марта, стало известно, что на территории этой приграничной с Украиной области России был уничтожен командно-штабный пункт противника, корректировавший деятельность российских войск в Сумской области.

"В Сумской области россияне предпринимают попытки прорываться в район КПВВ "Суджа" с целью блокирования логистики Сил обороны Украины. В то же время Силы обороны Украины адекватно отвечают на угрозы, более того, происходят контрмеры в виде переноса театра боевых действий на территорию РФ, а именно в Белгородскую область", — сказал обозреватель.

Дмитрий Снегирев отметил, что в Сумской и Харьковской областях враг пытается расширить линию фронта за счет новых украинских территорий.

Таким образом, считает эксперт, противник пытается показать: если Украина не выполняет требования РФ по выводу войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, то оккупанты оставляют за собой право расширять географию боевых действий.

Напомним, в приграничных районах Сумской области фиксируют попытки прорыва российских ДРГ.

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