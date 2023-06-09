Украинская армия потеряла первый танк Leopard 2: что произошло на фронте — военный обозреватель

Группа украинской бронетехники, в составе которой был танк Leopard 2А4, наткнулась на плотное минное поле.

Танк Leopard 2А4, который накануне, 8 июня, российские пропагандисты объявили уничтоженным, взорвался на мине, но подлежит восстановлению.

Об этом сообщил в пятницу, 9 июня, в своем Telegram-канале военный обозреватель Юрий Бутусов.

По его словам, танк немецкого производства потерял гусеницу и был эвакуирован для ремонта в тыл.

“Танк ремонтопригоден, и будет возвращен в строй. Таким образом, он не уничтожен и это не безвозвратная потеря. Понятно, что в данном случае в результате взрыва экипаж жив, а это главное”, — отметил журналист.

Бутусов на основе опубликованных фото предположил, что группа бронетехники наткнулась на плотное минное поле. На снимках – один танк Leopard 2, четыре БМП M2 Bradley и инженерная машина разграждения.

Группа бронетехники в составе танка Leopard 2 и БМП M2 Bradley, по всей вероятности, попала на минное поле / Фото: Telegram / Бутусов плюс

"Вокруг не видно воронок от снарядов артиллерии, машины не взорваны, то есть поражение плотным огнем не произошло. Однако видны сбитые гусеницы. Вблизи подбитой техники нет тел погибших членов экипажей”, — прокомментировал журналист.

Напомним, ранее владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин высмеял российское Минобороны, похваставшееся тем, что оккупанты с ударного вертолета Ка-52 уничтожили украинские комбайны в поле.

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