Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Украинская армия проводит наступательные действия вблизи Киева

Украинская армия проводит наступательные действия вблизи Киева

Дата публикации
Просмотры
30к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украинская армия проводит наступательные действия вблизи Киева

Facebook/Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Много уничтоженной техники и живой силы врага

Сегодня ночью было много артиллерийских боев, киевляне и прилегающие территории их хорошо слышат, так украинская армия проводит наступательные действия.

Об этом сообщил в эфире ТСН советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

Он заявляет, что сообщать подробности не может, но убеждает, что в общем-то идет все нормально. «Уничтожили достаточно много техники и уничтожено много живой силы врага. Операция идет нормально», – заявил он.

Также сообщил, что в Киеве около 6 утра был обстрел. Была по меньшей мере одна ракета, которую перехватили ПВО. В результате нападения поврежден один многоэтажный дом.

Читайте также:

Сегодня в Киеве и области запрещено передвигаться по городу без спецпропусков (видео)

Съемочная группа ТСН на себе ощутила артиллерийские атаки кафиров в Киевской области

На Житомирском направлении в Киев враг обстреливает из артиллерии, а на Полесском его оттесняют к границам.

Следующая публикация