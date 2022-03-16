Украинская армия проводит наступательные действия вблизи Киева

Много уничтоженной техники и живой силы врага

Сегодня ночью было много артиллерийских боев, киевляне и прилегающие территории их хорошо слышат, так украинская армия проводит наступательные действия.

Об этом сообщил в эфире ТСН советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

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Он заявляет, что сообщать подробности не может, но убеждает, что в общем-то идет все нормально. «Уничтожили достаточно много техники и уничтожено много живой силы врага. Операция идет нормально», – заявил он.

Также сообщил, что в Киеве около 6 утра был обстрел. Была по меньшей мере одна ракета, которую перехватили ПВО. В результате нападения поврежден один многоэтажный дом.

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