Украинская армия сможет нанести удар по Москве: какую ракету для этого используют — СМИ

Украине запрещено использовать оружие западных партнеров для ударов по территории РФ, но для ракет украинского производства таких ограничений нет.

Модифицированная противокорабельная ракета "Нептун", пустившая на дно российский крейсер "Москва" в Черном море, вскоре может быть использована и для удара по столице государства-агрессора.

Об этом сообщает издание The War Zone со ссылкой на неназванного представителя украинского Минобороны.

Как известно, западные партнеры Украины разрешают использовать предоставленное ими оружие только на территории Украины, включая Крым. Для оружия украинского производства таких ограничений нет.

Главную угрозу для военных объектов и центров принятия решений на территории РФ представляет модифицированная противокорабельная ракета "Нептун", которую можно использовать в качестве боеприпаса класса "земля-земля".

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По словам собеседника издания, именно такая ракета была применена 23 августа для поражения вражеского зенитно-ракетного комплекса С-400 на мысе Тарханкут во временно оккупированном россиянами Крыму.

Дальнобойность "Нептуна" вскоре может быть значительно увеличена, говорится в публикации.

Выпущенный из той же пусковой установки, что и противокорабельный вариант, переоборудованный "Нептун" имеет дальность около 400 км и полезную нагрузку около 350 килограммов. Чтобы достичь большего расстояния от украинской границы или места запуска, полезная нагрузка будет уменьшена, а объем топлива будет увеличен. Это обычная модификация для вариантов крылатых ракет.

"Это увеличит дальность и позволит нанести удар по Москве", — сказал изданию неназванный чиновник.

Недостатком этой ракеты анонимный чиновник украинского оборонного ведомства называет ее дозвуковую скорость, усложняющую прохождение современных российских систем противовоздушной обороны. Еще одна проблема – их небольшое количество.

"Было изготовлено только пару десятков", — сказал чиновник.

В то же время он выразил убеждение, что даже с такими ограничениями удар украинской ракетой по Москве может произойти в не очень отдаленном будущем. Это, по его словам, усилит дискомфорт в российской столице, которая уже неоднократно подвергалась атакам беспилотников.

Напомним, после взрывов в Крыму 23 августа была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".

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