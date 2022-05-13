Украинская армия срывает наступление российских войск на Донбассе - Пентагон

Украинская артиллерия срывает усилия России по продвижению на Донбассе.
В частности, российская армия терпит поражение во время пересечения реки Северский Донецк, чтобы укрепить свои позиции на севере Донбасса.
Об этом заявил высокопоставленный представитель Министерства обороны США, передает CNN.
Также, по информации чиновника, между Изюмом и Славянском идут много боев, но россиянам там не удается достичь особого прогресса. В то же время он отмечает, что российские войска достигли постепенных успехов к западу от Попасной.
Между тем, большинство артиллерийских гаубиц M777, которые США передали Украине, находятся в передовом развертывании, сказал чиновник журналистам в пятницу. "Отзывы, которые мы получаем от артиллеристов из Украины, очень положительные по поводу полезности M777", – сказал чиновник.
Читайте также:
- Руководитель украинской разведки рассказал о болезни Путина и когда в Украине закончится война
- Впервые с начала войны глава Пентагона провел переговоры по Шойгу: что Остин сказал министру обороны РФ
- "Это признание неспособности взять ключевые города": разведка Британии заявила, что РФ выводит свои силы из Харьковской области
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.