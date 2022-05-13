Украинская армия срывает наступление российских войск на Донбассе - Пентагон

Украинская артиллерия срывает усилия России по продвижению на Донбассе.

В частности, российская армия терпит поражение во время пересечения реки Северский Донецк, чтобы укрепить свои позиции на севере Донбасса.

Об этом заявил высокопоставленный представитель Министерства обороны США, передает CNN.

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Также, по информации чиновника, между Изюмом и Славянском идут много боев, но россиянам там не удается достичь особого прогресса. В то же время он отмечает, что российские войска достигли постепенных успехов к западу от Попасной.

Между тем, большинство артиллерийских гаубиц M777, которые США передали Украине, находятся в передовом развертывании, сказал чиновник журналистам в пятницу. " Отзывы, которые мы получаем от артиллеристов из Украины, очень положительные по поводу полезности M777", – сказал чиновник.

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