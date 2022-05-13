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Украинская армия срывает наступление российских войск на Донбассе - Пентагон

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Украинская армия срывает наступление российских войск на Донбассе - Пентагон

Фото: Министерство обороны Украины

Украинская артиллерия срывает усилия России по продвижению на Донбассе.

В частности, российская армия терпит поражение во время пересечения реки Северский Донецк, чтобы укрепить свои позиции на севере Донбасса.

Об этом заявил высокопоставленный представитель Министерства обороны США, передает CNN.

Также, по информации чиновника, между Изюмом и Славянском идут много боев, но россиянам там не удается достичь особого прогресса. В то же время он отмечает, что российские войска достигли постепенных успехов к западу от Попасной.

Между тем, большинство артиллерийских гаубиц M777, которые США передали Украине, находятся в передовом развертывании, сказал чиновник журналистам в пятницу. "Отзывы, которые мы получаем от артиллеристов из Украины, очень положительные по поводу полезности M777", – сказал чиновник.

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