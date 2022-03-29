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Украинская армия уничтожила "гордость российского ОПК" (фото)

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Украинская армия уничтожила "гордость российского ОПК" (фото)

фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Оккупанты продолжают нести существенные потери.

Вооруженные Силы Украины продолжают наносить колоссальные потери российским оккупантам, вторгшимся на украинские земли.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, украинские военные уничтожили бронированный автомобиль РФ повышенной защищенности - Камаз "Тайфун".

"Универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности на оригинальном шасси. Относится к машинам класса MRAP - защищен от мин и засад. Украинские воины сделали его уникальным - так он точно еще не выглядел нигде в мире", - говорится в сообщении.

фото — facebook.com/GeneralStaff.ua / ©
фото — facebook.com/GeneralStaff.ua
фото — facebook.com/GeneralStaff.ua / ©
фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Ранее сообщалось, что Россия заявила о сокращении военной активности на двух направлениях, а тем временем перебрасывает "Искандеры" в Беларусь.

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