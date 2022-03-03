Категория
Війна
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Украинская армия уничтожила на севере Полтавской области колонну российской техники

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украинская армия уничтожила на севере Полтавской области колонну российской техники

Потери врага уточняют.

В ночь на 3 марта украинская армия уничтожила колонну российской техники на севере Полтавской области.

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

По его словам, Вражеские войска ликвидировали на севере региона – на границе Сумской и Полтавской областей. Потери врага уточняют.

Ситуацию в Полтавской области он называет контролируемой.

"Продолжаем укреплять оборону региона, отправляем десятки тонн помощи в Сумскую и Харьковскую области, формируем продрезерв области", — рассказал глава ОГА.

 

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО - 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
Следующая публикация