Украинская армия уничтожила на севере Полтавской области колонну российской техники

Потери врага уточняют.

В ночь на 3 марта украинская армия уничтожила колонну российской техники на севере Полтавской области.

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

По его словам, Вражеские войска ликвидировали на севере региона – на границе Сумской и Полтавской областей. Потери врага уточняют.

Ситуацию в Полтавской области он называет контролируемой.

"Продолжаем укреплять оборону региона, отправляем десятки тонн помощи в Сумскую и Харьковскую области, формируем продрезерв области", — рассказал глава ОГА.