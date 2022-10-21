Украинская армия во время контрнаступления в Херсонской области освободила 88 населенных пунктов — ОП

В Офисе президента сообщили, что по состоянию на 21 октября ВСУ удалось освободить от врага 88 населенных пунктов Херсонской области. В сравнении 4 октября было деоккупировано 50 сел и поселков.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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Чиновник добавил, что в Харьковской области от оккупантов уже освободили 551 населенный пункт. На всех оккупированных территориях продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры.

Что происходит на Херсонщине по состоянию на 21 октября

Российские войска заминировали и могут взорвать Каховскую ГЭС, чтобы в дальнейшем обвинить в этом Украину, сообщил украинский президент Владимир Зеленский. Подтопление после подрыва дамбы захватчики используют, как прикрытие для отступления из Херсона.

Однако у Украины есть план в случае подрыва Каховской ГЭС, заверил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он добавил, что этот вопрос будет рассматриваться на ближайшем заседании Ставки главнокомандующего, которая в ближайшее время будет созвана президентом Владимиром Зеленским.

Накануне коллаборанты заявили об "эвакуации" гражданского населения. На самом деле оккупационные войска и предатели готовятся отступать. Адвокат Александр Мусиенко считает, что российским солдатам в Херсонской области, вероятно, под эгидой жеста доброй воли придется отойти на левый берег Днепра.

Российские войска в Херсонской области рискуют попасть в котел – именно с этим связано их отступление с правого берега Днепра, пояснил военный эксперт Сергей Грабский.

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