Украинская армия захватила планировочные документы одного из подразделений войск РФ: что там написано

Украинская армия захватила планировочные документы одного из подразделений войск РФ: что там написано

Российские оккупанты в панике убегают, оставляя не только оружие и технику, но и документы.

Благодаря успешным действиям одного из подразделений ВСУ российские оккупанты теряют не только технику и живую силу. В панике они оставляют и секретные документы. Так, в распоряжении Вооруженных Сил Украины оказались планировочные документы одного из подразделений батальонной тактической группы 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского Флота Российской Федерации.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восход".

Среди полученных документов :

рабочая карта

боевое задание

таблица позывных

таблицы сигналов управления

таблицы скрытого управления

список личного состава и т.д.

Исходя из полученной информации, документы о вторжении в Украину были утверждены 18 января 2022, а сама операция по захвату Украины должна была длиться в течение 15 суток, а именно с 20 февраля до 6 марта.

Подразделение врага должно было высадить из ПДК "Орск" в районе населенного пункта Степановка-1 и в дальнейшем действовать с воинскими частями 58-й армии РФ, а именно со 177-м отдельным полком морской пехоты ЧФ РФ. Конечной целью этих сил было блокирование и взятие под контроль Мелитополя.

"Итак, когда в очередной раз кто-то из пленных скажет, что приехал на учебу и заблудился - не верьте! Они знали, они тщательно планировали и готовились. А российским оккупантам скажем одно: оставляйте и дальше свою технику и тайные документы, они нам понадобятся, первое - для наших защитников, а второе - для Гааги", - говорится в сообщении.

⚡ ВАЖНО #StopRussia Благодаря успешным действиям одного из подразделений ВСУ российские кафиры теряют не только технику... Опубликована Оперативно-тактическая группировка "Восток" Среда, 2 марта 2022 г.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.

Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;

вертолетов – 29 ед;

танков – 198;

ББМ – 846;

артиллерийских систем – 77;

средства ПВО – 7;

РСЗО – 24;

цистерн из ГСМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;

катера – 2 единицы;

автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: