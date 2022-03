Украинская артиллерия "Градами" уничтожила колонну замаскированных российских войск (видео)

Реактивная артиллерия 128-й бригады уничтожила «на ссадину» российскую понтонную переправу (+ВИДЕО) Артиллерийское подразделение 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады расстреляло понтонную переправу росармии в зоне боевых действий. Предоставляем видео огневому поражению врага. Первые кадры – отснятые дроном позиции российской техники для понтонной переправы, пытавшейся замаскироваться между деревьями на опушке леса. Затем раздается команда открыть огонь, после которого артиллерия накрывает врага из реактивных систем залпового огня «Град». После залпов звучит команда покинуть огневые позиции, которые могли быть засечены россиянами. И последние кадры: отснятые дроном последствия поражения – горящая российская техника. Колонна уничтожена и восстановлению не подлежит, большинство членов экипажей также уничтожены. Работа 128-й бригады как всегда филигранна! Бьем врага так, что от «второй армии мира» аж дождь летит! Рокет артиллерии 128-й brigade destroyed Российский pontoon crossing (+ VIDEO) An artillery unit of 128th Separate Mountain Assault Transcarpathian Brigade shelled pontoon crossing Russian Army в combate zone. We provide a video of the enemy's fire damage. First shots were taken by drone are the positions of Russian equipment for pontoon crossing, attempting to camouflage itself among the trees on the edge of the forest. Это fire command sounds after which the artillery covers the enemy form MLRS "Grad". После volleys, command is given to leave the firing positions that could been detected by the Russians. И последние стрелы: drone film damages caused — burning Russian equipment. column был отвергнут и cannot был заблокирован, most of the crew members were killed. Работа из 128th brigade is filigree as usual! Мы чувствуем симпатии в таком строгом смысле, что от "второго army of the world", даже squirrels a flying!