Украинская артиллерия остановила врага на Бахмутском направлении и нанесла серьезные потери — ВСУ

По информации украинского артиллериста, россияне пытаются продвинуться на Часовый Яр.

Возле Хромового на Бахмутском направлении ВСУ остановили контратаку оккупантов и уничтожили часть личного состава.

Об этом сказал пресс-офицер 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телеканала "Эспрессо".

По его информации, россияне пытаются продвинуться на Часовый Яр. Бои продолжаются в районе Клещиевки, Хромового, Ивановского.

"Именно у Хромового украинской артиллерией остановлена вражеская контратака, уничтожена часть личного состава РФ и 4 бронированные машины. Оккупанты привлекают разнообразную артиллерию — минометы, ствольную артиллерию, РСЗО. Также враг пытается на этом направлении присоединять авиацию – это управляемые авиационные фугасные бомбы", – рассказал Калашников.

Он добавил, что на южном фланге Бахмутского направления враг постоянно пытается продвинуться.

"У россиян есть приоритетные направления, они хотят закрыть именно южный фланг Бахмута, чтобы сконцентрироваться на направлении Часовый Яр. Однако ему это не удается, продолжаются жесткие бои", — пояснил военный.

Напомним, как сообщали в американском Институте изучения войны, армия РФ продвигается у Бахмута.

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