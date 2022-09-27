Украинская артиллерия отрезает цепи поставок российских войск на Донетчине

Ярость украинских артиллеристов чувствует на себе враждебная пехота, подавляя ударный потенциал оккупантов на линии фронта. Украинские артиллеристы обнаруживают слабые места российской армии и бьют по скоплению врага новейшими американскими боеприпасами, говорится в ТСН.

Времени на отдых у бойцов почти нет, потому что удерживать этот участок на Донецком направлении, признается 32-летний Иван, кое-где требует сверхусилий. "Мы здесь бегаем как зайцы, то влево, то вправо, то вперед... Наша задача не дать врагу пройти, не продавить пехоту", — говорит боец.

Александр на войне от 2014 года, ныне в составе экипажа гусеничной САУ регулярно передает горячие приветствия российским войскам снарядами в 122-мм. "Это, чтобы делать юмором плохим кацапам, скручивается колпачок при столкновении с землей, он сразу вырывается и осколками бьет пехоту", — рассказывает боец о своих задачах.

Бить пехоту оккупантов на этом направлении будет и заграничный порах. Недавно подразделение пополнило запасы убийственного железа для россиян новыми американскими боеприпасами. «Американцы подходят креативно в них подрывник отдельно упакованный», – удивляются бойцы.

Максимальная дальность гаубицы 2С1 –15 километров глубь враждебных позиций. Разгоняется эта машина при хорошем обслуживании до 80 км/ч. «Это моя Ляля и я ее очень люблю, бывает немного капризничает, но мой механик-водитель с ней находит общий язык», — говорит боец.

Отрабатывать вражеские целые боевой расчет должен быстро, метко и незаметно. Ведь русские беспилотники в небе охотятся именно на нашу артиллерию. Получив координаты скопления русских войск, бойцы корректируют пушку и наводятся на цель. Через некоторое время бойцы получают подтверждение – враждебная цель уничтожена. «Наши задачи не дать им сконцентрировать этот ударный кулак, войска подтянуть к передку, чтобы наступать», – говорят военные.

Несмотря на то, что вражескую артиллерию наши армейцы отвергли подальше, остается угроза дальнобойных кассетных боеприпасов. Российские войска плотно засыпают ими поля и селения вокруг. Поэтому работы нашим артиллеристам на этом направлении в ближайшее время будет достаточно.

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