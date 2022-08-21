Украинская артиллерия уничтожает оккупантов в Николаевской области (видео)

Одно из направлений, где армия Путина за эти сутки понесла наибольшие потери, — Николаевщина.

Несмотря на попытки россиян захватить одно из сел Николаевщины, чтобы открыть себе дорогу в город, наши армейцы успешно сдерживают врага и избивают как живую силу, так и технику.

О том, как оккупантов уничтожают в отдельных подразделениях фронта, идет речь в сюжете ТСН 21 августа.

"Экипж боевой машины мчится по полям Николаевщины. Уже через несколько минут эти ребята устроят оккупантам ад. Есть за что! Вот там в украинском поле — россияне устроили себе позиции и бьют нашу пехоту. Координаты противника наша разведка засекла с воздуха", — сообщают корреспонденты.

"Присмотритесь внимательно. Эта куча кустов — на самом деле 16 тонна бронированная машина спрятана от вражеских беспилотников. Немалую 122-миллиметровую гаубицу получится разглядеть только стоя вплотную у нее. После работы — россияне будут пытаться выследить и отомстить". журналисты.

Роман, боец ВСУ, рассказывает об оружии.

"Чтобы вы понимали: здесь пуля весит, я не знаю, 4-5 г. Здесь один снаряд весит 25 кг, как маленький мешок цемента, если прилетит около вас и еще рассыпает осколками. Вот пачками не уничтожает. А вот уничтожает", — делится боец.

Роман до полномасштабного вторжения был строителем. Но война, говорит, людей меняет быстро.

За это время он стал наводчиком и уже не раз побывал под обстрелами.

"К своим дням рождения — еще дописал три. Но это война. Здесь надо понимать, мы для того и пришли, чтобы защищать. И готовы к рискам", — говорит Роман.

Среди экипажа нет ни одного профессионального военного. Бусулист, а проще – корректировщик огня – пол года назад изготовлял металлопластиковые окна.

"Я 24-го еще работал на заводе. Просто встал вопрос, что делать? Я сказал как вы не знаете что делать, то можете учить российский гимн, а я пошел в военкомат", — рассказывает мужчина.

Даже разведчик, глаза артиллерии, выслеживающей врага из воздуха и корректирующий огонь, раньше был гражданским. Продавал машины для вышивания.

"И в снег, и в жару, и в дождь работу делать надо. Ребята нас берегут ну и техника с такой работой здесь точно не заржавеет", – добавляет корреспондент ТСН.

Напомним, РФ не дает вывезти 1100 детей с оккупированной территории Николаевской области.

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