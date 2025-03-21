Украинская атака на "Энгельс": что на самом деле было в контейнерах окупантов

Украинские дроны нанесли удар по российскому военному аэродрому "Энгельс", где было размещено более 60 контейнеров с ракетами. Это произошло после того, как украинские аналитики обнаружили их на спутниковых снимках.

Об этом рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко в эфире телемарафона.

"Россияне умудрились выкатить более 60 контейнеров прямо на площадку у складов. Украинские аналитики увидели это и удержаться от удара было просто невозможно", — отметил эксперт.

На авиабазе "Энгельс" размещены стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, которые используют для ракетных атак по Украине. Там же находятся склады авиационных бомб и крылатых ракет.

По словам Романенко, взрыв на аэродроме был мощным и зрелищным.

"Прилетело красиво — вырос зрелищный "грибочек"", — добавил он.

Несмотря на эффектность удара, он существенно не повлияет на способность окупантов наносить массированные ракетные удары.

"Этот удар не станет переломным моментом, но он четко демонстрирует уязвимость российских баз", — подытожил эксперт.

Напомним, в Генштабе подтвердили, что в ночь на четверг, 20 марта, украинские Силы обороны нанесли удар по аэродрому "Энгельс" в Саратовской области РФ.

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