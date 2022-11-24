Украинская авиация 14 раз атаковала силы оккупантов: главное со сводки Генштаба ВСУ

В свою очередь оккупанты нанесли 2 авиационных удара, совершили 16 обстрелов с РСЗО.

Российские оккупанты осуществляют инженерное оборудование оборонных рубежей, на отдельных направлениях продолжают вести наступательные действия, перемещают личный состав, вооружение и военную технику в районы ведения боевых действий.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 24 ноября.

Ситуация в отдельных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях ситуация осталась без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Сиверском направлении, в приграничных районах Брянской и Курской областей, россияне продолжают прикрывать участки российско-украинской границы, проводить провокационные действия. Загарбники обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Гай, Хреновка и Ясна Поляна Черниговской области и Басовка и Середина-Буда на Сумщине.

На Слобожанском направлении из приграничных районов Белгородской области оккупанты обстреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Гурьев, Стрилеча, Липцы, Зеленое, Старица, Огурцово, Фиголовка и Двуречная Харьковской области. В районе Зеленого действовал вражеский ударный беспилотник.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты обстреляли, в частности, районы населенных пунктов Берестово, Андреевка, Куриловка, Купянск и Кисловка Харьковской области; Площадка и Макеевка в Луганской области и Ямполевка и Торецк Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях захватчики ведут наступательные действия. Зафиксированы вражеские обстрелы по объектам в районах населенных пунктов Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Нью-Йорк, Бердичи, Авдеевка, Опытное, Маринка и Красногоровка Донецкой области. Также враг нанес авиаудары вблизи Спирного, Невельского и Каменки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обороняют захваченные ранее рубежи. Огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Александрополь, Новобахмутовка, Большая Новоселка, Угледар, Времовка и Золотая Нива Донецкой области и Зеленая Роща, Дорожнянка, Орехов, Щербаки и Каменское на Запорожье.

Авиация

За эти сутки российские оккупанты нанесли 2 авиационных удара, совершили 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданским объектам.

В свою очередь, авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 удара по позициям вражеских зенитных ракетных комплексов.

Ранее в Генштабе сообщили, что россияне на захваченных территориях Скадовского района Херсонской области продолжают терроризировать местное население. Россияне проверяют дома, телефоны и документы местных жителей.

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