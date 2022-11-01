Украинская авиация нанесла 22 удара по российским войскам: что удалось уничтожить

Силы ПВО сбили два российских и шесть иранских дронов.

Авиация Сил обороны Украины в течение 1 ноября нанесла 22 удара по 19 районам сосредоточения российского вооружения, военной техники, а также трем позициям ЗРК.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

На разных направлениях украинские подразделения ПВО сбили два российских беспилотника типа "Орлан-10" и шесть ударных дронов Shahed-136.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два района сосредоточения российской живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и четыре других важных военных объекта оккупантов.

В Генштабе также обнародовали уточненную информацию об уничтожении 29 октября в Запорожской области вражеских складов боеприпасов. Кроме того, в результате огневого поражения районов сосредоточения российских захватчиков было уничтожено пять единиц военной техники.

Утраты личного состава российской армии составляют до 30 человек погибшими и около 100 ранеными.

Напомним, за сутки 31 октября Россия потеряла в Украине около 650 своих военных. Больше всего – на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

В частности, большие потери фиксируются среди мобилизованных россиян. Так, только на Авдеевском и Бахмутском направлениях ежедневно погибает по сотне мобилизованных, это без учета раненых, сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Потери россиян на 1 ноября

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