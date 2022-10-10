Украинская авиация нанесла 5 ударов по силах РФ: список потерь врага

Украинская авиация сегодня, кроме отражения воздушных нападений противника, сумела и атаковать.

За эти сутки, 10 октября, подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Майорск, Соледар и Первомайское.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 10 октября.

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Наряду с отражением воздушного нападения противника, украинская авиация в течение этих суток нанесла 5 ударов. Подтверждено поражение 3 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитных ракетных комплекса противника.

Ракетные войска и артиллерия в сутки поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и один зенитный ракетный комплекс С-300 врага.

Ранее в Генштабе сообщили, что в течение суток оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных ударов. Для ударов по городам и селам противник использовал крылатые, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты.

По последним данным, в результате обстрела армии РФ 10 октября погибли 11 человек и травмированы — 89 человек. Всего повреждено 117 объектов, из них 35 жилых домов.

В частности, в столице во время ракетной атаки погибли пять местных жителей. Еще более полусотни получили разные ранения.