Украинская авиация нанесла на юге 21 удар по опорным и командным пунктам врага

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Одной из причин неудовлетворительное всестороннее обеспечение: на передовых позициях личный состав остался даже без воды. Против мятежников спецслужбами оккупационных войск приняты меры, они вывезены с позиций.

Не давая врагу шансов на боевой успех и решение вопросов с логистикой, наша авиация нанесла двадцать один удар по его позициям, опорным и командным пунктам, районам сосредоточения сил и средств, а также по транспортно-логистическим объектам.

Ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнять огневые задачи в интенсивном количестве.

Переправы через Днепр и Ингулец находятся под плотным огневым контролем.

Напомним, по информации издания Washington Post, Россия получила от Ирана первую партию ударных беспилотников, которые после обучения будут использоваться в войне против Украины.

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