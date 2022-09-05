Украинская авиация нанесла на юге 21 удар по опорным и командным пунктам врага

Зафиксирован бунт военнослужащих 127-го полка 1 армейского корпуса оккупационных войск посредством коллективного отказа от участия в боевых действиях.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
Одной из причин неудовлетворительное всестороннее обеспечение: на передовых позициях личный состав остался даже без воды. Против мятежников спецслужбами оккупационных войск приняты меры, они вывезены с позиций.
Не давая врагу шансов на боевой успех и решение вопросов с логистикой, наша авиация нанесла двадцать один удар по его позициям, опорным и командным пунктам, районам сосредоточения сил и средств, а также по транспортно-логистическим объектам.
Ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнять огневые задачи в интенсивном количестве.
Переправы через Днепр и Ингулец находятся под плотным огневым контролем.
Напомним, по информации издания Washington Post, Россия получила от Ирана первую партию ударных беспилотников, которые после обучения будут использоваться в войне против Украины.
Читайте также:
- "HIMARS – это вирус, который не видит антивирусная система российского ПВО" – военный эксперт
- Вооружение для Украины: в США анонсировали новое заседание в формате "Рамштайн"
- Три сценария развития войны: на что рассчитывает Путин, и при каких условиях Украина победит