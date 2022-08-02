Украинская авиация нанесла три удара по опорным пунктам врага на Херсонщине

На южном направлении ВСУ уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Тор" и другую военную технику российских оккупантов.
На протяжении суток 1 августа на юге Украины украинские воины нанесли урон врагу в живой силе и технике.
Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".
Украинская авиация нанесла три удара по опорным пунктам противника в районах Александровки и Максимовки Херсонской области.
В течение суток подразделения ВСУ на южном направлении уничтожили:
- 32 оккупантов;
- 1 самоходную гаубицу "Мста-С";
- 1 зенитно-ракетный комплекс "Тор";
- 4 единицы бронированной техники.
Окончательные потери врага доразведываются.
Напомним, на южном направлении российские оккупанты 1 августа нанесли шесть ударов, под ракеты и снаряды попали объекты транспортной инфраструктуры, гражданский микроавтобус и здания теплоэлектростанции.
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