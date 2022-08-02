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Украинская авиация нанесла три удара по опорным пунктам врага на Херсонщине

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Украинская авиация нанесла три удара по опорным пунктам врага на Херсонщине

Воздушные силы ВСУ

На южном направлении ВСУ уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Тор" и другую военную технику российских оккупантов.

На протяжении суток 1 августа на юге Украины украинские воины нанесли урон врагу в живой силе и технике.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

Украинская авиация нанесла три удара по опорным пунктам противника в районах Александровки и Максимовки Херсонской области.

В течение суток подразделения ВСУ на южном направлении уничтожили:

  • 32 оккупантов;
  • 1 самоходную гаубицу "Мста-С";
  • 1 зенитно-ракетный комплекс "Тор";
  • 4 единицы бронированной техники.

Окончательные потери врага доразведываются.

Напомним, на южном направлении российские оккупанты 1 августа нанесли шесть ударов, под ракеты и снаряды попали объекты транспортной инфраструктуры, гражданский микроавтобус и здания теплоэлектростанции.

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