Украинская авиация нанесла три удара по опорным пунктам врага на Херсонщине

На южном направлении ВСУ уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Тор" и другую военную технику российских оккупантов.

На протяжении суток 1 августа на юге Украины украинские воины нанесли урон врагу в живой силе и технике.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

Украинская авиация нанесла три удара по опорным пунктам противника в районах Александровки и Максимовки Херсонской области.

В течение суток подразделения ВСУ на южном направлении уничтожили:

32 оккупантов;

оккупантов; 1 самоходную гаубицу "Мста-С";

самоходную гаубицу "Мста-С"; 1 зенитно-ракетный комплекс "Тор";

зенитно-ракетный комплекс "Тор"; 4 единицы бронированной техники.

Окончательные потери врага доразведываются.

Напомним, на южном направлении российские оккупанты 1 августа нанесли шесть ударов, под ракеты и снаряды попали объекты транспортной инфраструктуры, гражданский микроавтобус и здания теплоэлектростанции.

США объявили для Украины новый пакет военной помощи на $550 миллионов

Читайте также: