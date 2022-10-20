Украинская авиация нанесла удары по местам дислокации вражеских ЗРК на южном фронте.

ВСУ продолжают наносить ощутимые потери врагу на Южнобужском направлении, в течение боевого дня ударами авиации уничтожены зенитно-ракетные комплексы оккупантов.
В среду, 19 октября, подразделения ВСУ на южном фронте уничтожили десятки российских оккупантов и большое количество вражеской техники.
Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".
"Штурмовой авиацией нанесено 6 ударов по пунктам развертывания зенитно-ракетных комплексов "Бук-2М", "Тор" и "Панцирь", а парой вертолетов Ми-24 и Ми-8 атакован район сосредоточения живой силы и техники врага неподалеку от Любомировки", — говорится в сообщении.
В то же время ракетно-артиллерийскими подразделениями в течение боевого дня отработано более 440 огневых задач.
В течение боевого дня потери РФ составили:
- 43 солдата;
- 6 танков;
- 9 единиц автобронетехники;
- 2 гаубицы 152-мм калибра;
- 1 командно-штабная машина;
- 1 беспилотник-разведчик.
Кроме этого, ВСУ уничтожили 2 склада боеприпасов российских оккупантов в Бериславском районе.
Напомним, Вооруженные силы Украины ведут контрнаступление в Херсонской области на правом берегу Днепра. Оккупанты начали вывозить из Херсона и подконтрольных им населенных пунктов так называемые "госучреждения".
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