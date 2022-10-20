Украинская авиация нанесла удары по местам дислокации вражеских ЗРК на южном фронте.

ВСУ продолжают наносить ощутимые потери врагу на Южнобужском направлении, в течение боевого дня ударами авиации уничтожены зенитно-ракетные комплексы оккупантов.

В среду, 19 октября, подразделения ВСУ на южном фронте уничтожили десятки российских оккупантов и большое количество вражеской техники.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

"Штурмовой авиацией нанесено 6 ударов по пунктам развертывания зенитно-ракетных комплексов "Бук-2М", "Тор" и "Панцирь", а парой вертолетов Ми-24 и Ми-8 атакован район сосредоточения живой силы и техники врага неподалеку от Любомировки", — говорится в сообщении.

В то же время ракетно-артиллерийскими подразделениями в течение боевого дня отработано более 440 огневых задач.

В течение боевого дня потери РФ составили:

43 солдата;

солдата; 6 танков;

танков; 9 единиц автобронетехники;

единиц автобронетехники; 2 гаубицы 152-мм калибра;

гаубицы 152-мм калибра; 1 командно-штабная машина;

командно-штабная машина; 1 беспилотник-разведчик.

Кроме этого, ВСУ уничтожили 2 склада боеприпасов российских оккупантов в Бериславском районе.

Напомним, Вооруженные силы Украины ведут контрнаступление в Херсонской области на правом берегу Днепра. Оккупанты начали вывозить из Херсона и подконтрольных им населенных пунктов так называемые "госучреждения".

Читайте также: