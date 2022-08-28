Украинская авиация нанесла удары по опорным пунктам противника и сосредоточению живой силы

Украинская армейская авиация нанесла три удара по двум опорным пунктам противника в Солдатском и Александровке.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
Также ударили по району сосредоточение живой силы, вооружения и техники в Высокополье.
Ракето-артиллерийскими подразделениями в рамках реализации огневых задач подтверждены потери врага в количестве 35 россиян. Также уничтожена гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская пушка «Новая», девять единиц бронированной и автомобильной техники,
два состава боеприпасов в Дудчанах и Давидовом Броде и один полевой пункт боеснабжения в Воскресенском.
Окончательные потери врага дознаются.
Напомним, советник Офиса президента Арестович не исключил, что вскоре в Крым полетят ракеты с надписью "Это вам за Чаплино". Известно, 24 августа Россия ракетами обстреляла железнодорожную станцию Чаплино. Спасатели 25 августа завершили поисковые работы, и число погибших возросло до 25, двое из них – дети.
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