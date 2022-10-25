Украинская авиация отработала пять атак по скоплению врага, его вооружению и технике

В частности, речь шла об ударах по позициям вражеской противовоздушной обороны, по опорному пункту и скоплению врага, его вооружению и технике.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 246 огневых задач, в том числе по минометным и артиллерийским позициям врага.

Подтверждены потери противника: 40 россиян, три танка, зенитно-ракетный комплекс «Оса», шесть единиц автобронетехники и три склада с боеприпасами в Бериславском и Каховском районах. Существенно повреждены шесть вражеских танков, символически затрофеен рашистский «Урал».

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Напомним, что начальник Генштаба РФ рассказал о "грязной бомбе" коллегам из США и Британии.

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