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Украинская авиация поражает наземные цели, а зенитные войска уничтожают ракеты оккупантов

Украинская авиация поражает наземные цели, а зенитные войска уничтожают ракеты оккупантов

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Украинская авиация поражает наземные цели, а зенитные войска уничтожают ракеты оккупантов

Фото: facebook.com/kpszsu

Ударная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины нанесла огневые удары по оккупационным войскам в Харьковской, Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей совершили до десяти авианалетов на вражеские позиции.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в сообщении в Facebook.

  • Нанесено огневое поражение по складам боеприпасов, скоплению бронированной техники, живой силе россиян.
  • Подразделениями зенитных ракетных войск в Донецкой области уничтожена авиационная ракета класса «воздух-поверхность» – Х-59МК, а в Одесской области – крылатая ракета Х-22, боевая часть которой – около тонны (на фото обломки Х-22).

Напомним, что полиции Луганщины удалось эвакуировать из Северодонецка раненых мирных жителей.

Ранее сообщалось, что при Северодонецке Луганской области сейчас идут жестокие бои. Это самая горячая точка на Донбассе. Российские кафиры не оставляют попытки захватить как это, так и другие города и села.

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