Украинская авиация поразила пункт управления ВС РФ в Луганске: что известно

Украинские пилоты смогли выполнить сложную задачу и без потерь вернуться обратно на базу.

На временно оккупированной территории Луганской области Силам обороны удалось поразить пункт управления группировки войск "Центр" ВС РФ.

Деталями поделился командующий Воздушными силами Николай Олещук.

По его словам, необходимо было выдержать паузу, чтобы летчики авиации Воздушных сил могли вернуться в безопасные места дислокации.

"Успешный, а главное — результативный удар по враждебному объекту в Луганской области 13 апреля 2024 года. Украинские пилоты прекрасно проделали работу и вернулись на базу. Таких ударов по тылам противника будет больше, когда Украина получит БОЛЬШЕ ракет от наших западных партнеров", — написал Олещук.

Напомним:

Взрывы в Луганске раздались еще днем, 13 апреля – после чего над Луганском начал подниматься густой черный дым.

По информации журналистов, полигон военных обстреляли с помощью трех ракет в селе Трехизбенко. Противник потерял не менее 10 человек личного состава.

В Луганске "бавовна"

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