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Украинская авиация работает в небе над Киевской областью

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
11к
Время на прочтение
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Украинская авиация работает в небе над Киевской областью

В регионе уже час продолжается "тревога".

В пятницу, 6 января, во время масштабной воздушной тревоги в небе над Киевщиной работает украинская авиация.

Об этом сообщили в Telegram-канале Киевской городской военной администрации.

К слову, сообщение от властей появилось на фоне того, что почти час в стране продолжается воздушная тревога. Мониторинговые ресурсы сообщали о том, что на территории Беларуси активизировалась вражеская авиация.

"В небе Киевской области работает наша авиация. Вражеская авиация за пределами украинской границы под пристальным наблюдением и контролем", — говорится в сообщении.

В КМВА отмечают, что воздушная тревога, объявленная в 12:45, продолжается. До ее отбоя людей настоятельно просят оставаться в укрытиях.

Напомним, 6 января воздушную тревогу объявили во всех областях Украины. По состоянию на 12:47 "красные" все регионы и Киев. К слову, "Беларуски Гаюн" сообщает, что в 12:40 пошел на взлет Миг-31К ВКС РФ — носитель гиперзвуковых ракет "Кинжал".

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Дата публикации
Просмотры
11к
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