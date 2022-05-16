Украинская авиация сбила штурмовик Су-25 российских оккупантов

За сутки 16 мая воздушные силы Украины поразили пять воздушных целей российской авиации. В частности, сбили вражеский штурмовик Су-25.
В целом украинская авиация совершила более 10 самолетовылетов на поражение наземных целей, в результате чего нанесено огневое поражение пункта управления вражеской батальонно-тактической группы.
Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.
"Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил поражены штурмовик Су-25 российских оккупантов и вражеская крылатая ракета. Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожает по меньшей мере три БПЛА "Орлан-10", — говорится в сообщении.
Всего за сутки поражено 5 воздушных целей:
- 1 самолет (Су-25);
- 3 БпЛА (ОТР);
- 1 крылатую ракету.
Напомним, за сутки 16 мая российские военные обстреляли 25 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, в результате чего погибли 20 мирных граждан, среди них — один ребенок.
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