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Украинская авиация в течение суток нанесла по врагу 16 ударов — Генштаб

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
194
Время на прочтение
1 мин
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Украинская авиация в течение суток нанесла по врагу 16 ударов — Генштаб

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Суммарно поражены 20 мест сосредоточения живой силы, вооружения и техники оккупантов.

Украинская авиация в течение суток нанесла по врагу 16 ударов.

Под поражение оказались 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также шесть позиций зенитно-ракетных комплексов противника.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 13 ноября.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления и 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов.

Напомним, российские оккупанты продолжают наступать на Украину на трех направлениях — Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. Также захватчики для пополнения потерь готовят мобилизованных к боевым действиям.

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Дата публикации
Просмотры
194
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