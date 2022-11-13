Украинская авиация в течение суток нанесла по врагу 16 ударов — Генштаб

Украинская авиация в течение суток нанесла по врагу 16 ударов.

Под поражение оказались 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также шесть позиций зенитно-ракетных комплексов противника.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 13 ноября.

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Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления и 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов.

Напомним, российские оккупанты продолжают наступать на Украину на трех направлениях — Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. Также захватчики для пополнения потерь готовят мобилизованных к боевым действиям.

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