Украинская авиация за сутки 5 раз удара по оккупантам: какие потери врага

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили один пункт управления россиян.
В течение этих суток оккупанты нанесли 3 ракетных и 1 авиационный удар, совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 30 октября.
Вражеские удары получили районы более 15 населенных пунктов. Среди них — Купянск Харьковской области и Березнеговатое и Очаков Николаевской области.
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 5 ударов:
- 1 – по району сосредоточения вооружения и военной техники,
- 2 – по взводным опорным пунктам,
- 2 – по позициям комплексов противовоздушной обороны противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили один пункт управления российских оккупантов.
Ранее в Генштабе сообщили, что РФ отводит артиллерию из правобережной части Херсона и заставляет украинцев выезжать из городов.
"Хлопок" в Севастополе
29 октября в Севастополе раздались взрывы. Российские оккупанты сообщили, что Черноморский флот РФ якобы "отражал атаку беспилотников".
Сообщалось о повреждении морского тральщика "Иван Голубец" и РЛС фрегата "Адмирал Макаров".
Эксперт Павел Нарожный назвал версия россиян о "навале беспилотников" вполне вероятной.
Советник ОП Алексей Арестович рассказал, что был поражен российский фрегат "Адмирал Макаров", который является носителем крылатых ракет – именно ими оккупанты атаковали Винницу. В то же время Арестович возразил, что Украина причастна к взрывам.