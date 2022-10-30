Украинская авиация за сутки 5 раз удара по оккупантам: какие потери врага

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили один пункт управления россиян.

В течение этих суток оккупанты нанесли 3 ракетных и 1 авиационный удар, совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 30 октября.

Вражеские удары получили районы более 15 населенных пунктов. Среди них — Купянск Харьковской области и Березнеговатое и Очаков Николаевской области.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 5 ударов:

1 – по району сосредоточения вооружения и военной техники,

2 – по взводным опорным пунктам,

2 – по позициям комплексов противовоздушной обороны противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили один пункт управления российских оккупантов.

Ранее в Генштабе сообщили, что РФ отводит артиллерию из правобережной части Херсона и заставляет украинцев выезжать из городов.

"Хлопок" в Севастополе

29 октября в Севастополе раздались взрывы. Российские оккупанты сообщили, что Черноморский флот РФ якобы "отражал атаку беспилотников".

Сообщалось о повреждении морского тральщика "Иван Голубец" и РЛС фрегата "Адмирал Макаров".

Эксперт Павел Нарожный назвал версия россиян о "навале беспилотников" вполне вероятной.

Советник ОП Алексей Арестович рассказал, что был поражен российский фрегат "Адмирал Макаров", который является носителем крылатых ракет – именно ими оккупанты атаковали Винницу. В то же время Арестович возразил, что Украина причастна к взрывам.