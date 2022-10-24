Украинская авиация за сутки нанесла по целям оккупантов 17 ударов: что уничтожено

Украинские военные за сутки нанесли 17 ударов по районам сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов.
Украинская авиация за сутки нанесла оккупантам 17 ударов. Наши военные поразили тринадцать районов сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов.
Об этом рассказали в Генштабе ВСУ.
Как стало известно, авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла семнадцать ударов. Подтверждено поражение тринадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники врага и четырех позиций зенитных ракетных комплексов.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили два вертолета.
Украинские ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили четыре пункта управления, десять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, шесть складов боеприпасов, зенитный ракетный комплекс, район огневых позиций артиллерии и три других важных объекта противника.
Напомним, что начальник Генштаба РФ рассказал о "грязной бомбе" коллегам из США и Британии.
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