Украинские военные за сутки нанесли 17 ударов по районам сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов.

Украинская авиация за сутки нанесла оккупантам 17 ударов. Наши военные поразили тринадцать районов сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов.

Об этом рассказали в Генштабе ВСУ.

Как стало известно, авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла семнадцать ударов. Подтверждено поражение тринадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники врага и четырех позиций зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили два вертолета.

Украинские ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили четыре пункта управления, десять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, шесть складов боеприпасов, зенитный ракетный комплекс, район огневых позиций артиллерии и три других важных объекта противника.

Напомним, что начальник Генштаба РФ рассказал о "грязной бомбе" коллегам из США и Британии.

Читайте также: