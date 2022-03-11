Украинская авиация за сутки уничтожила 10 вражеских самолетов и целый десантный полк оккупантов

Украинская авиация успешно уничтожила две большие колонны техники врага.
В течение 10 марта украинская авиация нанесла сокрушительный удар по двум крупным колоннам техники оккупантов, а также разгромила десять российских военных самолетов.
Об этом сообщили в командовании воздушных сил ВСУ.
В частности, по предварительной информации, Украина разбила целый полк десантных войск РФ с полным комплектом техники: танки, БМП, "Грады" и другое.
Насчет самолетов зенитные ракетные войска Воздушных сил информируют о поражении четырех воздушных целей: предварительно, трех штурмовиков Су-25 оккупантов, а также Су-34, который в конце концов не долетел до собственного аэродрома и упал на территории России.
Также поражены не менее четыре воздушные цели — преимущественно самолеты Су-25. Есть данные и от подразделений Сухопутных войск, подтвержденные фотоматериалами, что на разных направлениях сбили два штурмовика оккупантов Су-25, один из них — американским "Стингером".
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