Украинская авиация за сутки уничтожила 10 вражеских самолетов и целый десантный полк оккупантов

Украинская авиация за сутки уничтожила 10 вражеских самолетов и целый десантный полк оккупантов

Украинская авиация успешно уничтожила две большие колонны техники врага.

В течение 10 марта украинская авиация нанесла сокрушительный удар по двум крупным колоннам техники оккупантов, а также разгромила десять российских военных самолетов.

Об этом сообщили в командовании воздушных сил ВСУ.

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В частности, по предварительной информации, Украина разбила целый полк десантных войск РФ с полным комплектом техники: танки, БМП, "Грады" и другое.

Насчет самолетов зенитные ракетные войска Воздушных сил информируют о поражении четырех воздушных целей: предварительно, трех штурмовиков Су-25 оккупантов, а также Су-34, который в конце концов не долетел до собственного аэродрома и упал на территории России.

Также поражены не менее четыре воздушные цели — преимущественно самолеты Су-25. Есть данные и от подразделений Сухопутных войск, подтвержденные фотоматериалами, что на разных направлениях сбили два штурмовика оккупантов Су-25, один из них — американским "Стингером".

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